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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Kayseri polisinden 40 adrese şafak operasyonu

- Kayseri polisinden 40 adrese şafak operasyonu

Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Akalan Cinsel Taciz Şafak Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Hırsız 

-zanlıların araçlara bindirilmesi

( KAYSERİ )- 20 adrese 84 polis ile yapılan operasyonda 12 şahıs yakalandı KAYSERİ

- Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hırsızlık, cinsel taciz, tutuklunun kaçması ve yaralama suçlarından aranan 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saat 06;00'da 20 adrese 33 ekip ve 84 personelle birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, açıkta bırakılan eşya hırsızlığı, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, özel beceri ile hırsızlık, cinsel taciz, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama gibi suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Yetkililer, firarda olan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. (AÖ-
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