KAYSERİ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAYSERİ - Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalan - Aracın ve zanlının yakalandığı yer - Polis ekiplerinin çalışması - Şüpheli araç Kayseri 'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.Selçuklu Mahallesi'nde seyreden 38 FA 024 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Tacettin Veli Mahallesi Matara Çeşmesi Caddesi'nde durduruldu. Burada, sürücü M.Y. (23) gözaltına alındı.Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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