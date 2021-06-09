KAYSERİ - Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
- Kazaya karışan otomobil - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Otomobildeki sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması - Emniyet aracındaki kurtarma çalışmaları - Yaralıların sedye ile taşınması - 112 acil sağlık araçlarının olay yerinden ayrılmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, Yenişehir Mahallesi 11. Caddesi'nde H.Ö'nün kullandığı 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Araçlarda sıkışan kadın sürücü H.Ö. ve polis memuru A.E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Yaralanan polis memurları B.K. ve A.E. ile ifade için emniyete götürülen ekip aracındaki G.A. ve eşi N.A. ile otomobilin sürücüsü H.Ö. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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