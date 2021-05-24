KAYSERİ - Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Eyyüp Gergin, son yolculuğuna uğurlandı
- Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesi - Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması - Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesinin araca taşınmasıKAYSERİ - Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı.
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