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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Eyyüp Gergin, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Eyyüp Gergin, son yolculuğuna uğurlandı

- Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesi - Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması - Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in cenazesinin araca taşınmasıKAYSERİ - Pençe - Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Cenaze Cenaze Namazı 

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