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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ - Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Hastaneden genel görüntü - Genel ve detaylar Kayseri 'de pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de pekmez yapımında üzüm ezmek için kullanılan ve "şırahane" adı verilen yaklaşık 100 yıllık taşı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'ndeki bir bağ evinden "şırahane" diye bilenen yaklaşık 100 yıllık özel yapım taşın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Jandarma, taşı traktör yardımıyla kamyonete yükleyerek Bünyan ilçesine götüren şüphelilerin F.Ç, Ş.T. ve A.K. olduğunu tespit etti.Zanlılar ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hastane Akalan 

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