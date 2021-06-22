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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

KAYSERİ - Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

- Hayvanat bahçesindeki maymunlardan görüntü - Örümcek maymununun bakıcısıyla vakit geçirmesiOrdu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildiKAYSERİ (AA) - Ordu'da bir inşaatta bulunan ve nesli tükenmekte olan örümcek maymununun yeni adresi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi oldu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, örümcek maymunu Ordu'nun Ünye ilçesinde bir inşaatta yaralı halde bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri aracılığıyla veteriner hekimlerce tedavi altına alınan ve 7 - 8 aylık olduğu değerlendirilen örümcek maymunu tedavisinin ardından Kayseri 'ye getirildi.
Türkiye'ye getirilişi özel izne tabi olan, doğal ortamı dışında bakmanın ve beslemenin yasak olduğu örümcek maymunu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürüyor.160 türden bin 560 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde, örümcek maymununun sağlığı ile yakından ilgileniliyor.

Altın Yazılı Açıklama Hayvan Hayvanat Bahçesi 

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