Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Nöroloji uzmanı doktor silahla bacağından vuruldu

KAYSERİ - Nöroloji uzmanı doktor silahla bacağından vuruldu

- Develi'deki hastanesi - Silahlı saldırı sonucu yaralanan doktorun ambulansa getirilmesi - Silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. E.K.'nın açıklamaları - Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın hastane ziyareti ve olay yerindeki incelemesi - Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın açıklaması - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın açıklaması Kayseri 'de nöroloji uzmanı doktor silahla bacağından vurulduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Develi ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralandı.Alınan bilgiye göre, mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34) hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine E.K, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.Zanlı M.G, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, doktor E.K'yi hastanede ziyaret etti, ardından olayın gerçekleştiği bölgede emniyet yetkililerinden bilgi aldı.Gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, yaralı doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu, saldırganın sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Günaydın, "Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olayın nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil, arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Biraz sonra doktorumuzu Kayseri Şehir Hastanesi ya da Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesine nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre durumu gayet iyi. Ben de kendisiyle görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde, sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacak." dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da ilçelerinde yaşanan elim olaydan üzüntü duyduğu duyduğunu ifade ederek, saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun dileğinde bulundu.Yaralı doktor E.K, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Geçmiş Olsun Polis Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement