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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kayseri'nin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 70 santime ulaştı

- Kayseri'nin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 70 santime ulaştı

- Köylerden görüntü

Kar Kalınlığı Bild Yağan Kar Yağışı 

-- Kar kalınlıklarından görüntü
-- Detaylar
-- Görüntü Kayseri Klasörüne geçilecek.

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Kentte dün başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Develi ilçesine bağlı bazı mahallelerde son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Ulaşıma kapanan bazı mahalleler yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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