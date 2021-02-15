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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri’nin 16 ilçesinde köy okulları eğitim ve öğretime başladı

Kayseri’nin 16 ilçesinde köy okulları eğitim ve öğretime başladı

-Okuldan detaylar

Koronavirüs Bismillah Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

--Okula gelen öğrencilerden detaylar
--Sınıflardan detaylar
--Diğer detaylar
--Bilal Yılmaz Çandıroğlu açıklama
--5. sınıf öğrencisi Mehmet Yörün röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitim ve öğretimin ikinci dönemi bugün köy okullarında yüz yüze eğitim ile başladı.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Kocasinan İlçe Kaymakamı İlhan Abay, eğitime başlayan Himmetdede Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti. Köy okullarında yüz yüze tam zamanlı eğitimin başlaması ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Kocasinan İlçe Kaymakamı İlhan Abay, koronavirüs önlemlerinin büyük bir titizlikle alındığı Himmetdede Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak alınan önlemleri yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, “Köy okullarımız eğitim ve öğretime başlamış oldular. Ana okullar, ilkokullar ve ortaokullar başladılar. 16 ilçemizde eğitim ve öğretim başladı.
İnşallah bu bismillah hayırlı bir bismillah olur. Bütün okullarımızda bu süreçte covid salgınından kurtularak normal eğitime geçmek eğitim camiasının arzusudur” dedi.
5.sınıf öğrencisi Mehmet Yörün ise, "Okullar açıldığı için sevinçliyim. Keşke daha erken açılsaydı daha iyi olurdu ve daha mutlu olurduk. Okulların açılmasını sağladığı için Ziya öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.
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