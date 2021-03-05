KAYSERİ - Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
- Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Sancaktepe Mahallesi Bıçakçı Sokak'ta bir müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
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