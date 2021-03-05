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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ - Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

- Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Sancaktepe Mahallesi Bıçakçı Sokak'ta bir müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Polis Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

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