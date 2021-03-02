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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

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( KAYSERİ ) -- Mahrem imamlar tarafından aranan muvazzaf ve ihraç 10 askeri personelin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı KAYSERİ

Mahrem Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 


- Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başlatılan operasyon sürüyor. (AÖ-
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