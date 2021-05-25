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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Şahısların emniyete götürülmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Mahrem Terör Örgütü Askeri Personel Trol 


- Kayseri merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AG-
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