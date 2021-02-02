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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kayseri merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Kayseri merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu

zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

( KAYSERİ )- 21 kişi için gözaltı kararı verildi KAYSERİ

Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul illerinde FETÖ Silahlı Terör Örgütünün mahrem imamların ankesörlü hatlardan aradığı belirlenen 15 askeri şahıs ile İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 6 askeri şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 15 askerin terör örgütünün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı belirlendi. Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda değişik rütbelerdeki 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarındaki işlemler TEM şube ekiplerince başlatıldı. Ayrıca, İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda ise Kayseri'de 6 askeri şahıs da yakalanarak gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
(AÖ-
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