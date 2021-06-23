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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KAYSERİ - Kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeğin itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılması Kayseri 'de kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Felahiye ilçesinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruhöyük Mahallesi'nde bir köpeğin kuyuya düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.Merdivenle yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, ip aracılığıyla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.İtfaiye ekiplerinin zemini suyla kaplı kuyuda kalan köpeği korkmaması için sürekli okşayarak sevmesi ve kurtarma operasyonu, kameralara yansıdı.Sahipsiz olduğu öğrenilen sokak köpeği, salıverildi.

Sokak Köpeği Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Köpek Yazılı Açıklama 

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