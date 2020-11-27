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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Kovid-19 tedbirleri denetimi

KAYSERİ - Kovid-19 tedbirleri denetimi

- Polis ekiplerinin Millet caddesinde sosyal mesafe ve maske denetimi yapması - Ekiplerin sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmasıKAYSERİ - Kayseri 'de polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovi - 19) tedbirlerine yönelik vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden olan Millet Caddesi'nde ekipler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Vatandaşların büyük çoğunluğun da kurallara uyduğu gözlendi.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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