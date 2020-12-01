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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu

KAYSERİ - Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu

- Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak - Olayın meydana geldiği ev - Yaşamını yitiren Ethem Adıyaman'ın yakınları - Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması Kayseri 'de bir kişi odasında ölü bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta bulunan evde Ethem Adıyaman'ın gün boyunca odasından çıkmaması üzerine aile bireyleri şüphelenerek odaya girdi.Bir çocuk babası Adıyaman'ı yatağında cansız şekilde bulan yakınları, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Adıyaman'ın, önceki gün sırtından kıl dönmesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Polis Sağlık Ekipleri Ameliyat 

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