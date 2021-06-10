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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

KAYSERİ - Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

- Olay yerinden görüntülerKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile F.Ö'yü bulmak için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alındı.Daha sonra Y.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaştı.M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Gesi Polis Ekipleri 

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