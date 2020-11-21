KAYSERİ - Karaismailoğlu: 'Kayseri, yılda 8 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunabilecek yeni bir havalimanına kavuşacak'
KAYSERİ - Karaismailoğlu: "Kayseri, yılda 8 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunabilecek yeni bir havalimanına kavuşacak" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Temel atma töreni - Butona basılmasıKAYSERİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temel atma töreninde konuştu. (3)
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