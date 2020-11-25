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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

KAYSERİ - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

- AK Parti Kayseri Kadın Kolları üyeleri - AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in konuşmasıKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüKAYSERİ - AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında açıklama yaptı. - Kayseri AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadın, erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtladığını söyledi.

AK Parti'nin kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele ettiğinin altını çizen Timuçin, bu konuda büyük başarılara imza atıldığını dile getirdi.Timuçin, hükümetin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğine dikkati çekerek, "Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek verilerek hayatlarına umut olunmuştur." diye konuştu.

Lyon Bakanlık Hükümet 

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