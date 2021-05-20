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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ - Kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

- Olay yerinden görüntüler - Saldırıda kullanılan silahtan görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Saldırıda hayatını kaybeden A.N.S'nin yakınlarından görüntü - Saldırıda hayatını kaybeden A.N.S'nin cenazesinin cenaze aracına konulması Kayseri 'de kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde sokakta kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi Taslak Sokak'ta, T.T. birlikte yürüdüğü özel bir okulda öğretmen olan A.N.S'ye (26) tabancayla ateş etti.Ardından intihar girişiminde bulunan T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri öğretmen A.N.S'nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.Olay yerine gelen öğretmenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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