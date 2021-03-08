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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Kadın jandarma personeli trafikte hemcinslerine çiçek verdi

KAYSERİ - Kadın jandarma personeli trafikte hemcinslerine çiçek verdi

- Kadın jandarmaların kadın sürücü ve yolculara karanfil vermesi - Vatandaşlarla röportajKAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kadın personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulamasında hemcinslerine çiçek taktim etti.Jandarma personeli, Kayseri - Ankara karayolu kontrol noktasında araçları durdurdu ve araçlardaki kadınların 8 Mart'ını kutladı.Bir süre hemcinsleriyle sohbet eden kadın jandarmalar, onlara karanfil verdi. Araçlarından inen kadın sürücü ve yolcular, jandarma personeliyle günün anısına fotoğraf çektirdi.Sürücü Suna Yılmaz, uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Kadınların her alanda varlık gösterdiğini belirten Yılmaz, "Bizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun onlardan. Kadınlar erkeklere bir emanettir, hiç bir zaman kadınların incitilmesi istemiyorum. Kadınlar artık her alanda varlar, bugün de kadın komutanlarımız bizi karşıladı ve bize çiçek hediye etti, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Jandarma Kontrol Noktası Kadın Sürücü Trol 

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