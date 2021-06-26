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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Kaçak kazı yapılan boş arazide iki kuyu bulundu

KAYSERİ - Kaçak kazı yapılan boş arazide iki kuyu bulundu

- Kaçak kazı yapılan alan - Kazıda kullanılan malzemeler - İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması - İtfaiyenin kuyuya inmesi - İçeriden malzemelerin çıkarılmasıKaçak kazı yapılan boş arazide iki kuyu bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı belirlenen boş arazide yaklaşık 20'şer metre derinliğinde iki kuyu bulundu.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri boş bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.Bölgede inceleme yapan ekipler, yaklaşık 20'şer metre derinliğinde iki kuyu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.Merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri de 1 jeneratör, 2 matkap ve kazıda kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Kaçak Kaçak Kazı Polis Ekipleri 

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