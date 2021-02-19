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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Kaçak 65 lüks araç motoru ele geçirildi

KAYSERİ - Kaçak 65 lüks araç motoru ele geçirildi

- Kaçak araç otomobillerinden görüntüler Kayseri 'de kaçak 65 lüks araç motoru ele geçirildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 65 lüks araç motoru bulundu. Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 65 lüks araç motoru ele geçirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaçak İstihbarat 

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