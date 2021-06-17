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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı

KAYSERİ - İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı

- İtfaiye ekiplerinin bir kediyi kurtarması - Ekiplerin 3 metre uzunluğundaki yılanı yakalaması ve doğaya bırakması Kayseri 'de itfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladıKAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki "yılan yakalama timi", bir evin duvarındaki boşlukta yakalanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı doğaya saldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesi kırsal Başakpınar Mahallesi'nde müstakil evin duvarındaki boşluğa yılan girdiği ihbarını alan ekipler bölgeye gitti.Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan görevliler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin, bu yıl farklı ilçelerde ev ve iş yerlerine giren 51 yılanı yakalayarak doğaya saldığı belirtildi.Öte yandan, itfaiye ekipleri, Sivas Caddesi'ndeki bir güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu da kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.

Uzunlu Akalan Doğal Yaşam Alanı Yazılı Açıklama Müstakil Ev 

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