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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi Kayseri 'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, O.Ç'nin kullandığı 38 ZS 700 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 16. Cadde'de M.Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı.Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada sürücülerle, araçlardaki G.Ç, A.Ç, O.Ç, İ.Ç, M.K. ve G.S.K. yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Sağlık Ekibi 

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