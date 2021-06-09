Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Trafik kazasının olduğu yol - Kaza yapan araçlar - Ambulans - Polislerin kaza olan yolda önlem alması - Kaza yapan araçların çekiciye yüklenmesi Kayseri 'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 38 KH 214 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte, Ö.A'nın kullandığı 38 YZ 160 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ö.A'nın aracı, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada 2 sürücü ile Ö.A'nın babası N.A. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Üst Geçit Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement