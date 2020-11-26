KAYSERİ - İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
- Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kapalı Çarşı'daki denetiminden görüntüler - Vali Şehmus Günaydın'ın esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunması - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşmasıİç Anadolu'da Kovid - 19 tedbirleri denetimiKAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovi - 19) tedbirlerine yönelik Kayseri 'de denetim yapıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kapalı Çarşı'da denetime katıldı. Maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunan Günaydın, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.Günaydın, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünden başlayarak 4 gün boyunca özellikle kalabalık ortamlarda, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında yoğun denetim yapılacağını söyledi.
Denetimlerin, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapıldığını vurgulayan Günaydın, "Bizler bu denetimlerde vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, daha hassas olması için uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle bu konuda, ısrarla kurallara uymadıkları zaman da gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bu, bizim arzu ettiğimiz, istediğimiz bir durum değil. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Bu amaçla yapılan denetimlerin faydalı olduğunu görüyoruz." diye konuştu. Maske kuralına büyük oranda uyan vatandaşlara teşekkür eden Günaydın, bu duyarlılığı ve hassasiyeti, özellikle ev ziyaretleri yapmayarak ortaya koymalarını istedi.
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