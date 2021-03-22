KAYSERİ - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

- Kent merkezinde yürüyen yayalar - Kayseri Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid - 19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri 'de denetimler sürüyor.Polis ve zabıta ekipleri, yeme - içme mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
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