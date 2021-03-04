KAYSERİ - İç Anadolu'da 'Dinamik Denetim Süreci' faaliyetleri başladı
KAYSERİ - İç Anadolu'da "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı - Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekilerin denetimlerde bulunması - Günaydın'ın esnaf ve vatandaşları kurallar konusunda uyarması - Vali Günaydın konuşmasıKAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin Cumhuriyet Meydanı'nda yürüttüğü denetim faaliyetine katıldı.
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