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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayseri Hayvanat Bahçesinde yeni doğumların sevinci yaşanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesinde yeni doğumların sevinci yaşanıyor

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin drone görüntüsü - Yeni doğan yavrulardan görüntüler - Lama, aslan, geyik, kurt yavruları - Aslan, geyik, lama ve kurt yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı olduKAYSERİ (AA) - İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde aslan, geyik, lama ve kurt yavruları dünyaya geldi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 160 türde 1450 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki popülasyon yeni üyelerle artmaya devam ediyor.Hayvanat Bahçesinde son birkaç ay içinde aslan, geyik, lama ve kurt yavrularının dünyaya gözlerinin açmasının sevinci yaşanıyor.Bahçede yeni doğan üyelere veteriner kontrolünde özenle bakılırken, ziyaretçiler de sevimli yavrulara ilgi gösteriyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan ve 10.00 - 16.00 arasında ziyaretçi kabul eden Hayvanat Bahçesi, 1 Temmuz'dan itibaren 10.00 - 19.00'da hizmet verecek.

Tedbirler Ziyaretçiler Yazılı Açıklama Hayvan Trol 

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