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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

GÜN BATIMI MANZARASI

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Gökkuşağı Irak 


- Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.Kayseri'de kapalı havanın ardından güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, kendine hayran bıraktı. Yağan yağmurla beraber güneşte ortaya çıkınca, kentte gökkuşağı belirdi. Kızıl renk ile beraber ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
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