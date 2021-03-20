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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Görevinden istifa eden öğretmen, çok sevdiği hayvancılığa başladı

KAYSERİ - Görevinden istifa eden öğretmen, çok sevdiği hayvancılığa başladı

- Küçükbaş hayvanların havadan drone ile görüntülenmesi - Koyun ve kuzuların buluşma anı (drone) - İşletme sahibi Gökhan Vurdem'in konuşması - Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in konuşması Kayseri 'de görevinden istifa eden öğretmen, çok sevdiği hayvancılığa başladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesinde, 10 yıllık görevinden istifa ederek hayvancılığa başlayan öğretmen Gökhan Vurdem, 600 küçükbaşlık sürüsüne severek bakıyor.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sacayağı Mahallesi'ndeki baba ocağına dönen Vurdem, koyunlarının kuzulamasıyla büyük sevinç yaşadı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vurdem, hayvancılığın zor olduğu kadar güzel yanlarının da bulunduğunu belirtti.
Kuzulama dönemi olduğunu aktaran Vurdem, "Koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşı görülmeye değer. Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz." ifadesini kullandı.Vurdem, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin aksatmadan aşı ve kontrolleri sağladığını da bildirdi.İşletmeyi ziyaret eden Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise 10 yıl öğretmenlik yapıp ata mesleğine dönen Vurdem'in 600 küçükbaşlık sürü sahibi olmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de ülkenin et açığının kapatılabilmesi için özellikle küçükbaş hayvancılığa önem verilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Şahin, "Bizler de sayın Bakanımızla hemfikiriz. Sizin gibi genç çiftçilerimizin artmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Baba Ocağı Öğretmen Demirli Yazılı Açıklama Öğretmenlik 

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