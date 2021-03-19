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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ - Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların adliyeye götürülmesi Kayseri 'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 13 kadının sınır dışı edilmesi kararlaştırıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yurt dışından para karşılığı fuhuş yapmak için Türkiye'ye getirildiğini tespit etti.Ekiplerin 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu S.S. ile B.Ö, A.U. ve F.D. "örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın zanlı S.S. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 13 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

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