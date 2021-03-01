KAYSERİ - Evinde düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti
- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler - Olayı duyup eve gelen ve fenalık geçiren bir yakının ambulansa alınması - Fenalık geçiren kadının hastaneye götürülmesi Kayseri 'de evinde düşen kadın, hastanede hayatını kaybettiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de evde düşen 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Merkez Melikgazi ilçesi Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak'ta bir apartmanın 6. katında oturan Ş.K. (32) evde dengesini kaybederek düştü.Çocukların komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bu arada Ş.K'nın, olayı duyup eve gelen ve fenalık geçiren bir yakını, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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