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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

KAYSERİ - Eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekipleri Kayseri 'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hastane Sağlık Ekibi Akalan Kadın Hasta 

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