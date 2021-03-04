KAYSERİ - Eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
- Olay yerinden görüntüler - Polis ekipleri Kayseri 'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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