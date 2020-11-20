Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

- Erciyes Kayak Merkezinde kar yağışı ile teleferik çevresinin beyaza bürünmesi - Tesislerin çevresinde kar yağışıErciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdıKAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezi beyaza büründü.Gece saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin bulunduğu bölge karla kaplandı. Kayseri kent merkezinde de gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 11 derece ölçüldü. - Sivas'a da kar yağdıÖte yandan Sivas'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri - Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kar yağışının ardından bölgedeki Kösedağ etekleri de beyaza büründü.Sivas - Malatya kara yolundaki 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.Karla mücadele ekipleri kenti çevre illere bağlayan geçitlerde hazır bekletiliyor.

Hava Sıcaklığı Güzergah Kayak Merkezi Teleferik Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Başbakan Davutoğlu Ankaparkta Işık Ve Su Gösterisini İzlediBaşbakan Davutoğlu Ankaparkta Işık Ve Su Gösterisini İzledi
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement