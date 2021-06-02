KAYSERİ - Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı

- Erciyes Dağı'ndan genel detay görüntülerErciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdıKAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.Yağış nedeniyle 3 bin 917 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
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