Kayseri Emniyeti'nden PKK'ya ağır darbe

-Şüphelinin adliyeye sevk edilişi

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-Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nin arşiv görüntüsü

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( KAYSERİ -ÖZEL)- YPG'nin oluşmasında sorumlu görevler üstlenen 'Dilan' kod adlı kadın terörist tutuklandı KAYSERİ



- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanan kadın teröristin, PKK'Ya 1998 yılında katıldığı ve 'Dilan' kod adını aldığı, YPG'nin kurulmasında da sorumlu düzeyde görevler üstlendiği öğrenildi. Kayseri TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sarız ilçesinde geçtiğimiz gün yaptıkları operasyonda PKK'KCK-PYD/LPG terör örgütü mensubu L.H.Ö. isimli kadın şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Edinilen bilgiye göre ekiplerce yapılan çalışmalarda L.H.Ö.'nün 1998 yılında Afrin'de örgüt faaliyetlerine başladığı, burada aldığı ideolojik eğitimler sonrasında Kandil'e giderek eğitimlerine devam ettiği belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil'deki örgüt eğitimine devam eden 'Dilan' kod adlı teröristin, Suriye'ye gönderilerek YPG'nin oluşmasında sorumlu pozisyonlarda görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonrasında bölgede gücünü kaybeden örgütten sızarak kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği öğrenildi. Dilan kod adlı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

