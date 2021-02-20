KAYSERİ - Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
- Devrilen tır - Yola saçılan kömür tozu - Polislerin güvenlik önlemleri - Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım Kayseri 'de devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.Alınan bilgiye göre, A.F'nin kullandığı 33 ASZ 23 plakalı tır, Kayseri - Sivas kara yolu Kuzey çevre yolu kavşağında devrildi.Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralan sürücü, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.Yola saçılan kömür tozu nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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