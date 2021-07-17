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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: 'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: 'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: 'Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım'

drone görüntüsü

Hastalık Kurban Pazarı 

-İsmail Altıntop’un açıklamaları
-Kurban Pazarı'ndan detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL-DRONE) Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Bu bayramda pazarlıkları gözlerimizle yapalım"- Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop:- "Bayram bizim bayramımız olsun, üzüntülerimiz olmasın" KAYSERİ

- Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak; "Bayram bizim bayramımız olsun, üzüntülerimiz olmasın. Kurban pazarlığı yaparken temastan kaçınalım" dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hareketlilik başlarken, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop vatandaşları uyardı. Bayram klasiklerinden olan kurban pazarlıklarında vatandaşların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Altıntop; "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim" dedi.
Bayramın üzüntüye dönüşmemesi gerektiğini aktaran Altıntop; "Pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok, temastan kaçınalım. Mesafeye dikkat edelim, bazı şeylerimizden fedakârlık edelim. Vatandaşımıza saygı göstermek, onların kurallarına uymak çok önemli. Şunu söylemek istiyorum; Sağlık Bakanlığımızın sitelerine girsinler. Oradaki önerileri dinlesinler. Kötü niyetli insanlar olabiliyor. Masum vatandaşlarımızı kaybettik. Ben dahil birçok kişi korona virüsü çok ağır atlattık. Bayram bizim bayramımız olsun. Üzüntülerimiz olmasın, hastalıklarımız az olsun. Bayramdan sonra çok daha sağlıklı ülkeye kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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