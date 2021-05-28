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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti

arşiv

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Şahısların adliyeye çıkarılışından görüntü

( KAYSERİ )- Alacak verecek kavgasında oğuldan sonra baba da öldü KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin öldüğü kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba da öldü, 3 kişi tutuklandı Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.’nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ağır yaralanan İbrahim A. da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (TB-
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