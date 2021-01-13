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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'deki rüzgarın hızı saatte 80 km hıza ulaştı

Kayseri'deki rüzgarın hızı saatte 80 km hıza ulaştı

Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçtan detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

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- Kayseri'de dün geceden beri etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Kayseri şehir merkezinde dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki araçlara zarar verirken, hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın şiddetiyle ağaçlar da yerinden söküldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın akşam saatlerine kadar etkisini hissettireceğini ve hızının artabileceğini bildirdi. (AÖ-
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