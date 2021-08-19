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Kayseri’deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri’deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kayseri’deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ

Hastane Trafik Kazası Altın Ticari Araç Direksiyon 


- Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, E.B.'nin sürücüsü olduğu 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada Şerife B. ile kızları Fatma B. ve Şerife B. hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sümeyra C. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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