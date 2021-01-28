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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'deki heyelan yolu ulaşıma kapattı

Kayseri'deki heyelan yolu ulaşıma kapattı

Yoldan detay

Bild Yağışlı Hava 

-Yolda duran bir araçtan detay
-Heyelan ile dökülen kayalardan detay

( KAYSERİ )- Ulaşıma kapanan yol bir saatlik çalışmayla trafiğe açıldı KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki farklı bölgede heyelan meydana geldi. Trafiğe kapanan yol, kısmi olarak ulaşıma açıldı. Kayseri'de iki gündür devam eden rüzgarlı ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlı hava nedeniyle Yahyalı ilçesine 43 kilometre uzaklıktaki Büyükçakır mahallesi yolu üzerinde iki ayrı noktada heyelan meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan olayında ilçe yolu düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Yahyalı Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgede yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yolu kısmi olarak ulaşıma açtı. Yetkililer yol açma çalışmalarının yarın devam edeceğini bildirdi. (AÖ-
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