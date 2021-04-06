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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'deki FETÖ operasyonu: 15 muvazzaf ve ihraç edilmiş asker yakalandı

Kayseri'deki FETÖ operasyonu: 15 muvazzaf ve ihraç edilmiş asker yakalandı

Şahısların sağlık kontrolüne getirilişi

Mahrem Akalan Terör Örgütü Askeri Personel Trol 

-Şahısların emniyete götürülüşü
-Detaylar

( KAYSERİ )- Mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen 15 muvazzaf ve ihraç edilmiş asker yakalandı KAYSERİ

- Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı. Süren operasyonda şu ana kadar 15 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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