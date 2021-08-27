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Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor: Camları kırarak müdahale ediyorlar
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor: Camları kırarak müdahale ediyorlar

Kayseri'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor: Camları kırarak müdahale ediyorlar

Yanan fabrikadan görüntüler

Fabrika Yangını Sağlık Ekibi Mobilya Fabrikası Gökyüzü Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin camı kırarak müdahale etmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolu Süksün Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir mobilya fabrikasında iddiaya göre hammaddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, camları kırarak yangına müdahale ederken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangının çıkmasından bu yana yaklaşık 4 saat geçerken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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