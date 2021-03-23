KAYSERİ - DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

- Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Kayseri 'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandıKAYSERİ (AA) - Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri 'de gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 Suriyeli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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