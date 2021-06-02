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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

KAYSERİ - DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Hastane girişi - Zanlıların emniyete götürülmesiDEAŞ operasyonunda 3 gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddia edilen B.A. G.E. ve A.H'nin kentte saklandığını tespit etti.Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Hastane Akalan Terör Örgütü 

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