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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

-Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Zincirleme Kaza Ticari Araç Polis Ekipleri 

--Sağlık ekiplerinden detaylar
--İtfaiye ekiplerinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Kaza yapan araçlardan detaylar
--İtfaiye ekiplerinin devrilen otomobili itmesinden detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sivas Bulvarı Fuzuli Alt Geçidinde meydana gelen kazada 38 BZ 951 plakalı Hyundai otomobil, 38 ACE 328 plakalı Fiat hafif ticari araç, 38 BJ 142 plakalı Toyota otomobil, 64 DN 258 plakalı Renault otomobil ve 01 ABD 666 plakalı Seat otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazanın etkisi ile 38 BZ 951 plakalı otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kazada yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin akışını kontrollü şekilde sağlarken, yola devrilen otomobil de itfaiye ekipleri tarafından itilerek çekiciyle kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EK-TB-
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