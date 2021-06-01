- Kayseri'de yağmur etkili oldu, araçlar mahsur kaldı

-- Otomobillerden görüntü

-- Mahsur kalan otomobillerden görüntü

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok noktasında etkili oldu. Otomobiller, yağmur suyunun oluşturduğu göletlerde mahsur kaldı. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren yağmur yağışı vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şehrin birçok noktasında yol üzerinde su birikintileri oluşurken bazı otomobiller mahsur kaldı. Talas ilçesinde de birçok araç sürücüsü, yağmurun oluşturduğu göletlerde ilerlemekte güçlük çekti. (TB-

